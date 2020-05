Người hâm mộ mừng rỡ khi thấy SNSD tề tựu tại đám cưới của quản lý cũ. Tuy thiếu Tiffany, 7 thành viên còn lại đều chia sẻ những hình ảnh tụ họp vui vẻ lên mạng xã hội, đồng thời cùng nhau hát ca khúc Complete và Kissing You để chúc mừng cho ngày vui của anh quản lý.

Buổi biểu diễn trực tiếp của NCT Dream thu hút gần 73,000 người xem trên toàn thế giới. Với tên gọi Beyond The Dream, cả nhóm liên tục trình diễn các ca khúc quen thuộc với người hâm mộ như Chewing Gum, We Young, GO, BOOM, Stronger, Ridin'… Được biết, người hâm mộ còn có thể tương tác trực tiếp, đặt câu hỏi cho NCT Dream và được xem chuỗi hình ảnh của các thành viên từ những ngày mới ra mắt đến thời điểm hiện tại.