Lim - cựu thành viên Wonder Girls, chia sẻ cô hiện đang sống nhà thuê và tiết kiệm được 150 triệu won (gần 3 tỷ đồng) ở tuổi 28. Cô thú nhận rằng nhiều người nghĩ thần tượng sẽ sở hữu vài toà nhà và tiết kiệm được rất nhiều tiền, đặc biệt là thành viên của một nhóm nhạc đình đám như Wonder Girls. Thế nhưng Lim gia nhập khi nhóm bắt đầu Mỹ tiến chứ không phải thời điểm nhóm nổi đình đám với Tell Me hay So Hot. Đó là khoảng thời gian nhóm không "cá kiếm" được nhiều vì vậy mà dù rất tiết kiệm nhưng Lim thú nhận cô vẫn không thể mua được nhà.