Sao Hàn 12/6: Mới đây, công ty chủ quản của Song Joong Ki bất ngờ đăng tải một đoạn video ngắn về nam diễn viên trên Instagram với dòng chú trích Hi high teaser 1. Song Joong Ki xuất hiện trong video với diện mạo trẻ trung cùng mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Đây là một trong những hình ảnh hiếm hoi của nam diễn viên sau khoảng thời gian từ Columbia trở về Hàn Quốc do dịch Covid-19.

‘Tiểu tam quốc dân’ Han So Hee đang xem xét vai diễn mới trong bộ phim truyền hình Tay trong do Netflix sản xuất sau khi dự án Thế giới hôn nhân kết thúc. Nếu đồng ý tham gia, So Hee sẽ vào vai Seo Ji Woo, một người vì báo thù cho cái chết của cha nên đã tham gia băng đảng tội phạm rồi sau đó trở thành một cảnh sát chìm.