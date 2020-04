Sao Hàn 13/4: Park Jung Min (SS501) khiến người hâm mộ hoang mang khi đăng thông tin mình vừa gây tai nạn giao thông. Vụ việc diễn ra khi nam ca sĩ đang ra ngoài để bảo trì cho chiếc xe của mình. Park Jung Minchia sẻ mình vô tình đâm vào đuôi một chiếc xe khác do không kịp thời phanh gấp. Anh chàng được những người xung quanh đưa ra ngoài và kiểm tra vùng cổ, vai, xương khớp tay chân để chắc chắn rằng không gặp chấn thương do tai nạn. Park Jung Min cũng đăng hình ảnh chiếc đầu xe bị bóp méo do va chạm. Được biết, Park Jung Min và đối phương đều lái xe trong tình trạng tỉnh táo, và cả hai không bị chấn thương cơ thể. Do tai nạn không mấy nghiêm trọng, đôi bên đã quyết định tự hòa giải và Park Jung Min sẽ chi trả tiền sửa chữa cho chiếc xe bị mình phá hỏng. Park Jung Min là thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng SS501. Sau khi nhóm bắt đầu tạm ngừng hoạt động, anh chàng chuyển sang ca hát solo và lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Cuối năm vừa qua, Park Jung Min góp mặt cùng Hari Won với vai chính trong bộ phim điện ảnh kết hợp Hàn – Việt mang tên ''Oppa, phiền quá nha''. Yoona (SNSD) khoe kiểu tóc mới trên Instagram cá nhân. Nhiều người hâm mộ cho rằng cô nàng trông vô cùng khác lạ khi để mái ngang, trong khi đó, đa số mọi người đều công nhận nữ ca sĩ luôn xinh đẹp với bất cứ kiểu tóc nào.