Oh My Girl sẽ trở lại đường đua KPop vào 27/4. Thành viên Jiho cũng tham gia đợt quảng bá mới lần này nhờ sau khi tạm nghỉ một thời gian vì lý do sức khỏe. Kim Min Jae đảm nhận vai diễn thần đồng piano trong phim truyền hình mới Do You Like Brahms? của đài SBS. Công ty chủ quản thông báo: “Hiện Kim Min Jae đang tập trung luyện tập piano cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị cho nhân vật nghệ sĩ piano của mình. Chúng tôi hy vọng các bạn thể hiện nhiều sự quan tâm và ủng hộ để Kim Min Jae trở lại màn ảnh nhỏ với một nhân vật độc đáo và khác biệt”. Bộ phim là câu chuyện về những sinh viên tài năng đang theo đuổi tình yêu và hạnh phúc tại một trường âm nhạc danh tiếng. Tuy nhiên, bị giằng xé giữa ước mơ và hiện thực, mỗi người đều phải khó khăn quyết định con đường mà mình bước đi. Do You Like Brahms? được lên kế hoạch phát sóng vào khoảng nửa cuối năm nay.