WM Entertainment thông báo Arin (Oh My Girl) bị đau cơ đột ngột và đã được đưa đến bệnh viện để thăm khám. Theo bác sĩ, em út của nhóm hiện cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Do vậy, các hoạt động sắp tới của nhóm chỉ có sự xuất hiện của 6 thành viên.

MoonByul (Mamamoo) xác nhận tổ chức đêm nhạc trực tuyến mang tên 1st Contact Live. Đêm diễn này sẽ được chiếu trên nền tảng Vlive ngày 30/5 tới.