MORE & MORE của TWICE cán mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube, mất hơn 12 ngày để có được thành tích ấn tượng này. Đây cũng là ca khúc thứ 13 của TWICE khi đạt được con số này, sau Like OOH-AHH, Cheer Up, TT, Knock Knock, Signal, Likey, Heart Shaker, What is Love?, Dance the Night Away, YES or YES, FANCY và Feel Special.

Người hâm mộ thế giới đồng loạt chúc mừng sinh nhật cho Tzuyu (TWICE). Người hâm mộ đăng tải hình ảnh của Tzuyu kèm những lời nhắn đặc biệt đính kèm từ khóa ý nghĩa ấy cho thấy cô nàng nhận được rất nhiều tình thương từ mọi người. Ngoài ra, trước thềm sinh nhật, Tzuyu cũng phát hành quyển sách ảnh cá nhân mang tên YES, I AM TZUYU.