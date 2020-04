Rocket Punch, Verivery, Elris, Oneus, Only one of và Cherry Bullet xác nhận tham Dancing Idol. Đây là chương trình giải trí online mới của SBS và được dẫn dắt bởi Shindong (Super Junior) và YooA (Oh My Girl). Dancing Idol sẽ phát sóng tập đầu tiên ngày 18/04 trên kênh SBS K-Pop. Thành viên Winner Lee Seung Hoon chính thức lên đường nhập ngũ. Nam thần tượng sẽ trải qua 4 tuần huấn luyện cơ bản tại doanh trại lục quân Nonsan, sau đó chuyển sang làm nhân viên phục vụ cộng đồng. Seung Hoon là thành viên thứ hai của Winner nhập ngũ sau Kim Jin Woo.