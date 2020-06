Tạp chí Billboard mới đây đã đăng tải bài phân tích về những ứng cử viên tiềm năng cho Grammy ở 4 hạng mục lớn: Album - Record - Song of the Year và Best New Artist. Đối với hạng mục Best New Artist, SuperM được nhắc tới trong phần With Reach, rằng: "SuperM có cơ hội trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên được đề cử với EP đã debut #1 trên Billboard 200". Đề cử Grammy sẽ được công bố vào cuối năm nay, trong khi lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 31/1 năm sau.