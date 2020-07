Sao Hàn 18/7: Sau 21 ngày ra mắt, MV How you like that của Blackpink đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên Youtube, trở thành MV K-Pop đạt được thành tích này nhanh nhất, phá vỡ kỷ lục trước đó của Kill This Love với 32 ngày. TWICE sử dụng dịch vụ Beyond Live của SM, tổ chức buổi hòa nhạc trực tuyến mang tên TWICE: World in a day ngày 19/8. Buổi hòa nhạc sẽ có nhiều hiệu ứng đồ họa, người hâm mộ toàn cầu có thể giao lưu trực tiếp, tương tác với từng thành viên TWICE qua màn hình khi ngồi xem tại nhà.