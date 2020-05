Phim #ALIVE của Park Shin Hye và Yoo Ah In công bố những hình ảnh đầu tiên. Bộ phim kể về một thành phố vượt khỏi tầm kiểm soát do sự lây lan đột ngột của một bệnh nhiễm trùng không xác định và những người sống sót bị cô lập trong thành phố. Trong phim, Yoo Ah In vào vai Joon Woo, một game thủ sống một mình do nỗi ám ảnh với trò chơi, cố gắng vượt qua mọi tình huống bất ngờ với một ý chí mạnh mẽ. Park Shin Hye sẽ hóa thân thành Yoo Bin, một phụ nữ trẻ thông minh và sáng suốt, xây dựng kỹ năng sinh tồn độc đáo của riêng mình thông qua sự thận trọng và kinh nghiệm. #ALIVE dự kiến ra mắt tại Hàn Quốc cuối tháng 6/2020.