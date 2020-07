Han Seung Woo nhóm Victon xác nhận ra mắt solo ngày 10/8. Hiện tại, mọi thông tin chi tiết về màn ra mắt này vẫn chưa được công ty tiết lộ. JYP thông báo TWICE sẽ phát hành album tiếng Nhật mới mang tên #TWICE3 ngày 16/9 tới. #TWICE3 sẽ bao gồm những bản hit đã từng được TWICE phát hành trước đây ở bản tiếng Hàn lẫn tiếng Nhật. Những ca khúc này là: The Best Thing I Ever Did, Fancy, Feel Special, Stuck In My Head, 21:29 và More & More.