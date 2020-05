The Fact đưa tin Hyelim (Wonder Girls) sẽ làm đám cưới với võ sĩ Taekwondo Shin Min Chul sau 7 năm hẹn hò. Hiện, Hyelim là viên thứ hai của Wonder Girls kết hôn sau cựu trưởng nhóm Sunye, người đã là mẹ của 3 đứa bé.