Sáng 1/7, tạp chí Female Seven của Nhật Bản tiết lộ nam diễn viên No Min Woo đang hẹn hò cùng nữ diễn viên người Nhật Ayase Haruka. Theo đó, cả hai gặp nhau thông qua người quen và chính thức hẹn hò tháng 7/2018 sau khi No Min Woo xuất ngũ. Tuy nhiên, công ty quản lý của nam diễn viên phủ nhận tin đồn trên. Về phía Ayase Haruka, công ty của cô cũng cho biết họ chỉ là bạn bè.