Oh My Girl gây bất ngờ cho người hâm mộ khi mini album thứ 7 mang tên NONSTOP phát hành vào 27/4 được thiết kế mô phỏng theo trò chơi Cờ tỷ phú kinh điển. Trang web chính thức của Oh My Girl đăng tải hướng dẫn cách chơi với các quân cờ mô phỏng từng thành viên trong nhóm theo phiên bản hoạt hình.

Ngoại hình của Lee Hangyul (H&D) được nhiều người khen ngợi, đánh giá là ‘khuôn mặt tỷ lệ vàng’ nối tiếp Yoona (SNSD), Suho (EXO) và L (Infinite). Nam thần tượng sở hữu chiếc mũi thon với chiều dài hoàn hảo, trong khi vị trí của đôi mắt và độ dài của cằm cũng đạt chuẩn.