Đội bóng đá nữ ngôi sao FC Rumor thành lập tháng 1/2020 với mục đích kết nối những người có đam mê với bóng đá, bao gồm cầu thủ là các ngôi sao nổi tiếng và những người làm ngoài ngành giải trí, chia làm 2 đội nam và nữ. Một số nữ ngôi sao tham gia đội bóng bao gồm Mina và Jihyo (TWICE), Hayoung (Apink), Sejeong (gugudan), Jeonghwa (EXID), người mẫu Kim Sarang và diễn viên Kim Sae Ron. BLACKPINK tiếp tục giành chiến thắng trên chương trình âm nhạc Inkigayo trước Zico và bộ đôi Irene - Seulgi (Red Velvet). Đây là chiếc cúp thứ 10 của ca khúc ''How you like that''.