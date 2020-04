GOT7 thể hiện sự lo lắng trong lần quảng bá mới. Do thay đổi hoàn toàn hình ảnh và tạo hình cho sản phẩm này, nhóm lo lắng phản ứng của người hâm mộ sẽ không tốt: "Xuyên suốt quá trình làm việc của cả nhóm, chúng mình không ngừng lo lắng về việc liệu người hâm mộ có thích thú hay không". Tuy nhiên, GOT7 rất vui và nhẹ nhõm khi thấy phản ứng tích cực của người hâm mộ với ca khúc chủ đề Not By The Moon. Ngoài ra, họ bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng âm nhạc của album mới: "Chúng mình không muốn quãng thời gian người hâm mộ bỏ ra để chờ đợi nhóm trở nên vô nghĩa, vì vậy các thành viên đã dành hết sự chân thành vào quá trình sản xuất album. GOT7 cũng thử sức ở rất nhiều điều mới mẻ để thể hiện những khía cạnh hay ho của nhóm. Cả album DYE là một phong cách hoàn toàn khác so với GOT7 trước đây". Chungha nhẹ nhàng, thoải mái tận hưởng mùa hè trên bãi biển trong bộ ảnh mới của tạp chí Harper's Bazaar. Được biết, nữ ca sĩ chuẩn bị phát hành ca khúc Stay Tonight vào 27/4 trước khi phát hành album đầy đủ.