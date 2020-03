Báo Hàn đưa tin Hwanhee (Fly to the sky) gây tai nạn khi lái xe say xỉn vào rạng sáng 21/3. Sau khi gây tai nạn, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, đưa Hwanhee về đồn để lấy lời khai ban đầu. Nam thần tượng thừa nhận có uống rượu nhưng vẫn lái xe. Thông tin chi tiết về vụ tai nạn, cũng như thiệt hại vẫn chưa được công bố.