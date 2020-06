Sao Hàn 22/6: Yoo Ah In khiến nhiều khán giả ngạc nhiên khi cho mọi người tham quan bên trong căn nhà 3 tầng mà anh chàng đã ở trong 5 năm qua. Trong đó, tầng 1 gồm phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng để rượu và có một sân vườn nhỏ. Tầng 2 bao gồm phòng làm việc, nơi anh chàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ưa thích và có cả phòng tắm cho mèo. Phòng ngủ, phòng tắm và phòng để quần áo được bố trí tại tầng 3. Ngoài ra, anh chàng còn có 1 tầng thượng rộng rãi, thoáng mát, thích hợp cho việc ngắm cảnh và thư giãn. Yoo Ah In cho biết: “Tôi chuyển từ Daegu lên và sống cùng người quản lý. Sau này, khi trưởng thành hơn, tôi bắt đầu ở riêng và chuyển nhà mỗi năm. Tổng cộng tôi chuyển nhà gần 10 lần và chuyển tới căn này 5 năm trước”. Việc anh chàng tham gia chương trình I Live Alone cũng là điều bất ngờ bởi Yoo Ah In vốn là 1 ngôi sao kín tiếng, ít khi tiết lộ đời tư.

MV ca khúc ON phiên bản Kinetic Manifesto Film của BTS vượt mốc 200 triệu lượt xem trên Youtube sau 4 tháng phát hành. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc thứ 15 của nhóm đạt được thành tích này sau Dope, Fire, Blood Sweat & Tears, DNA, Not Today, Save Me, MIC Drop (Steve Aoki Remix), Boy in Luv, Fake Love, Spring Day, IDOL, Boy With Luv, War of Hormone và I Need U.