Trong buổi phát trực tiếp mới trên Instagram, Somi cho biết kênh Youtube của công ty quản lý The Black Label đã bị tin tặc tấn công khiến teaser thứ 3 của MV What you waiting for bị xóa mất. Hiện tại, The Black Label đã đăng tải lại teaser của MV này, tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn đang rất lo lắng về nguy cơ kẻ này sẽ tiếp tục thực hiện những hành vi xấu ảnh hưởng đến việc ra mắt MV chính thức hôm nay.