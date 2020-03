Ca khúc Flash của X1 cán mốc 70 triệu lượt xem trên Youtube. Được biết, ca khúc phát hành ngày 27/8/2019 và nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. Se7en gửi lời cảm ơn người hâm mộ sau 17 năm ra mắt. Trên Instagram cá nhân, anh chàng chia sẻ: "Cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã ở bên tôi suốt thời gian vừa qua. Năm nay tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa. Tôi sẽ cho bạn thấy một phiên bản thậm chí còn tốt hơn chính mình bây giờ!" Được biết, Se7en ra mắt ngày 22/3/2003 dưới trướng YG Entertainment với đĩa đơn Come Back To Me.