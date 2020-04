Billboard vừa công bố bảng xếp hạng World Album tuần này. BTS tiếp tục dẫn đầu, vị trí thứ nhất thuộc về album mới nhất Map of the Soul: 7 và vị trí thứ 2 với album Love Yourself: Answer của nhóm. Neon Zone của NCT 127 nắm giữ vị trí thứ 3, You Never Walk Alone và Map of the Soul: Persona của BTS lần lượt chiếm lĩnh vị trí số 4 và 5. Trong khi đó, I trust của (G)I-DLE đứng vị trí thứ 7 và Kill This Love của BLACKPINK với vị trí thứ 8.