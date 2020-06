Moon Ga Young thảo luận vai nữ chính của bộ phim chuyển thể từ truyện tranh mạng True Beauty. Theo đó, vai nữ chính Lim Joo Kyung là nhân vật sở hữu nhan sắc không mấy xinh xắn nhưng lại có kỹ năng trang điểm thần sầu, trong phút chốc có thể biến hóa thành nữ thần. Trước đó Cha Eun Woo (ASTRO) cũng đã nhận được kịch bản vai nam chính. Nếu nhận lời, Moon Ga Young sẽ làm việc với đạo diễn Kim Sang Hyup (từng chỉ đạo phim Extraordinary You) và biên kịch Lee Si Eun (viết kịch bản phim High Kick 3).

Sooyoung (SNSD) cân nhắc tham gia phim truyền hình Run On của đài JTBC. Được biết phim kể về quá trình một tuyển thủ điền kinh cự ly ngắn trở thành đại diện thể thao. Phim có sự tham gia của Im Si Wan và Kang Tae Oh. Nữ diễn viên Shin Se Kyung cũng đang cân nhắc nhận vai nữ chính trong phim. Phim dự kiến lên sóng vào cuối năm nay.