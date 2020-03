BTS điều chỉnh lịch trình cho chuyến lưu diễn BTS MAP OF THE SOUL. Cụ thể, các buổi diễn tạm thời sẽ bị hoãn, thậm chí bị hủy tại một số quốc gia trong trường hợp khẩn cấp. Công ty đưa ra thông báo chính thức: “Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tour diễn BTS MAP OF THE SOUL. Hiện tại chúng tôi vẫn đang khảo sát tình hình tại các địa điểm tổ chức, phối hợp cùng chính phủ tại các quốc gia để thực hiện những biện pháp đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ đưa ra những biện pháp, điều chỉnh hợp lý tại từng khu vực nằm trong danh sách địa điểm tổ chức tour diễn. Chúng tôi đang ra sức điều chỉnh lịch trình tour diễn dù đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn”. Tại Hàn Quốc, tour diễn sẽ được cân nhắc tổ chức khi tình hình dịch bệnh ổn định trở lại. Ngoài ra, công ty cho biết sẽ cố gắng thông báo đến người hâm mộ sớm nhất nếu tình hình có tiến triển. Ca khúc Filter của Jimin (BTS) trở thành ca khúc Hàn Quốc được nhiều lượt thích nhất trên Youtube Music. Trước đây, Jimin cũng từng lập kỷ lục là ca sĩ solo Hàn Quốc nhận được nhiều lượt nghe trực tuyến nhất trên nền tảng này.