Bộ phim được trông đợi nhất năm nay - The King: Eternal Monarch chính thức công bố poster cùng với 6 nhân vật chính của phim. The King: Eternal Monarch là phim truyền hình đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho sau thời gian dài nhập ngũ, đây cũng là lần đầu tiên anh hợp tác cùng với "nàng thơ" Kim Go Eun. Phim sẽ chính thức lên sóng giữa tháng 4.