Tuy rating vẫn đang ở mức ế ẩm tại Hàn Quốc, I'll Go To You When The Weather Is Nice (Trời đẹp em sẽ đến) vẫn luôn nhận được những phản ứng tích cực từ fan cứng của bộ tiểu thuyết cùng tên lẫn sự ủng hộ nhiệt tình của fan quốc tế. Với tinh thần một bộ phim "xoa dịu" tâm hồn, xa rời màn kịch tích gay gắt và nội dung khó hiểu như đối thủ đài tvN, bộ phim đã nhỉnh hơn về mặt rating và thu hút sự chú ý lớn với cảnh hôn của Park Min Young trong tập mới nhất. Sau 8 tập chờ đợi, Im Eun Seob (Seo Kang Joon) đã nhận lời tỏ tình của Mok Hae Won (Park Min Young), "trả bài" khán giả khoảnh khắc ngọt ngào dữ dội.