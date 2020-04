Sao Hàn 27/4: Theo tin độc quyền từ Financial News, G-Dragon gần đây đã chuyển đến sống tại khu căn hộ cao cấp Nine One Hannam. Nam thần tượng sở hữu căn hộ rộng khoảng 297 mét vuông, trở thành hàng xóm của diễn viên Bae Yong Joon, Park Soo Jin và ca sĩ Jang Yoon Jung. Được biết, Nine One Hannam là khu chung cư cao cấp gồm 9 tòa nhà và 335 căn hộ. Mỗi căn hộ được trang bị thang máy riêng và sân vườn. Được thiết kế và xây dựng theo phong cách ‘nhà ở độc lập’, Nine One Hannam lập kỷ lục về giá bán trước cao nhất tại Hàn Quốc. Ca khúc IDOL của BTS cán mốc 650 triệu lượt xem trên Youtube, mất khoảng 1,5 năm để đạt được thành tích này. Tính đến hiện tại, đây là MV thứ 5 của nhóm đạt được số lượt xem đáng kinh ngạc trên, sau DNA, Fake Love, Boy With Luv và Mic Drop. Được biết, BTS hiện đang trong quá trình chuẩn bị cho sản phẩm mới.