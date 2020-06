Sao Hàn 28/6: Chỉ sau 1 ngày ra mắt, MV How you like that (Blackpink) đã đạt được hơn 82,3 triệu lượt xem, trở thành MV được xem nhiều nhất trong 24h đầu, vượt qua kỷ lục trước đó của Boy with luv (BTS) với 74,6 triệu lượt xem thiết lập được hồi tháng 4/2019. Bên cạnh đó, trên bảng xếp hạng âm nhạc Melon, ca khúc này đã mang về hơn 860 nghìn lượt nghe chỉ sau 24h đầu, phá vỡ kỷ lục trước đó của TWICE với ca khúc ''More and more''.

Mới đây, trang Instagram của công ty High Story DNC chia sẻ hình ảnh những ngày nghỉ cuối tuần của Song Joong Ki và bạn thân Yang Kyung Won. Trong hình, đôi bạn vô tư đạp xe dạo phố, tận hưởng không khí trong lành sau những ngày làm việc đầy áp lực.