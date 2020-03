Song Joong Ki thảo luận để nhận vai Yoo Jae Ha cho bộ phim The Season of Us. Công ty cho biết: “Nam diễn viên nhận được một lời mời đóng phim The Season of Us và anh ấy trong quá trình xem xét nó một cách tích cực. Được biết, bộ phim kể về cuộc đời của Yoo Jae Ha, một nhạc sĩ thập niên 80 không may qua đời ở tuổi 25. Tuy nhiên, anh ấy đã để lại một album tuyệt vời, được nhiều người ngưỡng mộ và nghiên cứu cho đến ngày nay. Phim The World of the Married của Kim Hee Ae và Park Hae Joon đạt tỷ suất người xem 6.3% ngay từ tập 1, trở thành bộ phim có rating tập mở đầu cao nhất trong lịch sử đài jTBC tính đến thời điểm hiện tại. Thành tích này giúp bộ phim vượt qua rating tập mở đầu của hai bộ phim đình đám gần đây là Hạ cánh nơi anh (rating 6.1%) và Tầng lớp Itaewon (5%).