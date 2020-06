Sao Hàn 29/6: Ca khúc How You Like That của BLACKPINK phá vỡ hàng loạt kỷ lục và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trên thế giới ngay khi ra mắt. Bài hát dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại 67 quốc gia, giúp nhóm trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên làm được điều này. How You Like That của BLACKPINK còn là bài hát tiếng Hàn đạt 2 lần chứng nhận bạch kim nhanh nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc QQ Music (Trung Quốc). Chưa dừng lại ở đó, How You Like That của BLACKPINK phá kỷ lục MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới chỉ sau 1 ngày, 8 tiếng và 22 phút. Kỷ lục trước đó thuộc về MV Boy With Luv của BTS với thành tích 1 ngày, 13 tiếng và 38 phút phát hành.