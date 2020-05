Các ca khúc nhạc phim Hospital Playlist chia nhau chiếm giữ 3 vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc iChart. Với thành công của bộ phim, nhạc phim cũng được nhiều khán giả quan tâm khi hạng 1 bảng xếp hạng hiện đang thuộc về I Knew I Love do Jeon Mi Do, người đóng vai nữ bác sĩ Song Hwa thể hiện.

Ban Nhạc Mi Do và Fa La Sol sẽ tổ chức buổi biểu diễn trực tuyến ngày 4/6. Sau khi kết thúc phát sóng 12 tập với tỷ suất người xem tập cuối là 14.1% - rating cao nhất mà bộ phim nhận được, Hospital Playlist sẽ cho phát sóng tập đặc biệt bao gồm những cảnh hậu trường thú vị của phim. Ngoài ra, để tri ân các khán giả đã dành nhiều tình cảm cho bộ phim, ban nhạc Mi Do và Fa La Sol (ban nhạc của 5 vai chính, bao gồm Song Hwa, Ik Jun, Jun Wan, Seok Hyeong, Jung Won) tổ chức một buổi biểu diễn trực tuyến.