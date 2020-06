Phim #Alive của Yoo Ah In và Park Shin Hye là phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên đạt 1 triệu khán giả sau khi Covid-19 bùng phát. Ngoài ra, đây cũng là bộ phim nhanh nhất cán mốc 1 triệu khán giả, đánh bại các bộ phim ăn khách khác là Honest Candidate (7 ngày) và Closet (11 ngày), dù cả hai bộ phim đó đã phát hành tháng 2/2020 - trước khi dịch bệnh diễn ra mạnh mẽ tại Hàn.

Phim It’s Okay to Not Be Okay của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đối diện với tình trạng rating thất thường khi tỷ suất người xem ở tập 4 đạt 4,9%, giảm 1% so với tập trước đó.