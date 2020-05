Jungkook (BTS) gây ‘náo loạn’ Twitter với video thể hiện ca khúc Never Not của Lauv. Chỉ sau 10 phút ra mắt, Never Not đạt 1 triệu lượt xem và chưa đầy 6 tiếng đồng hồ đã vượt 10 triệu lượt xem. Video cũng nhanh chóng cán mốc 2 triệu lượt thích chỉ sau 16 tiếng. Solar (MAMAMOO) tiết lộ mình là người đầu tiên phát hiện Wendy (Red Velvet) bị té ngã từ độ cao 2m tại SBS Gayo 2019. Nữ thần tượng chia sẻ trong buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ rằng đã rất hốt hoảng khi phát hiện Wendy bị ngã, sau đó nhanh chóng báo cáo cho các nhân viên của chương trình về tai nạn. Solar cũng gửi lời hỏi thăm sau khi Wendy nhập viện điều trị. Người hâm mộ của Wendy bày tỏ sự cảm kích vì cô nàng kịp thời giúp đỡ đồng nghiệp khi sự cố không may xảy ra.