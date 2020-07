Bạn trai cũ của Goo Hara bị tuyên án một năm tù vì tội danh bạo lực tình dục. Được biết, nữ ca sĩ quá cố từng tiết lộ rằng cô bị Choi Jong Beom dùng clip nhạy cảm để uy hiếp, đồng thời công bố những vết thương do bạn trai cũ gây ra. Sự việc bị đẩy đi xa hơn khi Choi đe dọa sẽ hủy hoại sự nghiệp của ngôi sao 28 tuổi bằng cách phát tán đoạn video trên cho truyền thông và công chúng. Trong bản án năm 2019, Choi Jong Beom bị kết án 18 tháng tù treo và 3 năm quản chế.

How You Like That của BLACKPINK trở thành MV đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới, phá kỷ lục trước đó là Look What You Made Me Do của Taylor Swift. Bài hát mới của BLACKPINK chỉ mất 7 ngày 47 phút để tiến đến cột mốc này.