MV Boy with luv (BTS) cán mốc 800 triệu lượt xem trên Youtube sau hơn 1 năm phát hành. Thành tích này giúp Boy with luv vượt qua DNA để trở thành MV chạm cột mốc này nhanh nhất của BTS trên Youtube.

Kim Hyun Bin xác nhận ký hợp đồng thực tập với WM Entertainment. Đây là công ty chủ quản của Oh My Girl, ONF, B1A4 Sandeul, Gongchan, CNU và IZ*ONE Lee Chaeyeon.