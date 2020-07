SEVENTEEN giành chiến thắng thứ 4 trên sân khấu Music Core với ca khúc Left & Right. Được biết, vị trí thứ 2 thuộc về ca khúc How you like that của BLACKPINK. Yeonwoo (cựu thành viên MOMOLAND) đăng bài lên trang cá nhân, ẩn ý rằng mình bị ép buộc rời nhóm. Sau khi được người hâm mộ hỏi lý do rời MOMOLAND, Yeonwoo tuyên bố mình không phản bội, không phải vì tham lam mà bỏ nhóm. Cô chia sẻ mình không có cam đảm để từ bỏ tất cả và chạy theo một thứ mới mẻ. Được biết, Yeonwoo rời MOMOLAND cuối năm 2019 để theo đuổi mảng diễn xuất.