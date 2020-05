Sally (gugudan) tiết lộ về tình hình hoạt động của nhóm khi tham gia chương trình Sáng tạo doanh (Produce 101 bản Trung Quốc). "Khoảng 1,5 năm trước, công ty của chúng tôi đột nhiên cho phép các thành viên dọn về nhà riêng. Tuy nhiên, tôi đã không dọn đi vì tôi sợ rằng mình sẽ từ bỏ hết tất cả một khi trở về. Cuối cùng, mỗi đêm tôi đều ngồi trước gương rồi khóc, trên tay là những lá thư từ người hâm mộ, tôi đọc chúng để giảm bớt stress. Đến giờ tôi vẫn biết ơn vì bản thân đã không lựa chọn bỏ cuộc" - nữ thần tượng chia sẻ. Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho tương lai của gugudan khi lâu rồi mà cả nhóm không xuất hiện trước công chúng. Lần cuối nhóm quảng bá trên các chương trình ca nhạc là vào 11/2018 với ca khúc Not That Type.

Bộ đôi Lee Han Gyul và Nam Do Hyon (H&D) chuẩn bị ra mắt trong một nhóm nhạc nam của MBK Entertainment. Công ty tiết lộ: “Cả hai sẽ ra mắt trong một nhóm nhạc cùng với các thực tập sinh tân binh khác vào mùa thu năm nay. Dự án này đã được tiến hành từ năm ngoái, nhưng do 2 cậu ấy đã trở về từ X1 sớm hơn dự kiến nên có thể tham gia ngay vào màn ra mắt của nhóm mới”. Theo chia sẻ, nhóm nhạc sẽ bao gồm 8 thành viên Được biết, Lee Han Gyul và Nam Do Hyon vừa phát hành mini album đầu tay mang tên Soulmate.