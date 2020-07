Cho Seungyoun (Woodz) bán được 101.963 đĩa album Equal trong tuần đầu phát hành. Bài hát chủ đề ''Love Me Harder'' cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng người hâm mộ K-Pop vì giai điệu bắt tai và màu sắc mới lạ. Phim It’s Okay to Not Be Okay của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji tăng thêm 0.4% tỷ suất người xem so với tập trước. Theo ghi nhận, tập 6 có mức rating 5.6%, tuy nhiên thành tích này vẫn không giúp bộ phim dẫn đầu đài cáp.