Chuyến lưu diễn thế giới năm 2020 của (G)I-DLE bị hoãn do đại dịch Covid-19 khiến nhóm không thể trình diễn sản phẩm âm nhạc mới cho người hâm mộ quốc tế. Được biết, ca khúc chủ đề của album mới nhất có tên Oh My God được phát hành với cả hai phiên bản tiếng Hàn và tiếng Anh. Thành viên Miyeon chia sẻ: "Chúng mình chuẩn bị phiên bản tiếng Anh dành riêng cho người hâm mộ quốc tế. Dù nhóm rất thất vọng vì tour diễn thế giới bị hoãn, nhưng sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu. Lúc này, cả thế giới đang cảm thấy đau đớn. Vì vậy chúng mình hy vọng rằng tình hình sẽ sớm được cải thiện để được gặp gỡ người hâm mộ”. NCT 127 sẽ cho ra mắt album tái bản mang tên NCT #127 NEO ZONE trong tháng 5/2020.