Quân vương bất diệt của Lee Min Ho và Kim Go Eun thu hút được thêm khán giả quan tâm và theo dõi, đẩy tỷ suất người xem lên 5.9% và 8.1%, tăng 0.2% và 1.4% so với hai tập trước đó. Tuy nhiên, rating của bộ phim vẫn còn khá thấp, đặc biệt là khi bộ phim chuẩn bị kết thúc. Phim Wind, Cloud and Rain của Park Shi Hoo và Go Sung Hee đạt 4.9% rating, giúp cho bộ phim dẫn đầu đài cáp trong khung giờ chiếu.