Sao Hàn 8/7: Mới đây, ca khúc mới của BLACKPINK "How you like that" ra mắt ở vị trí 33 tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 danh giá tại nước Mỹ. Ca khúc đánh dấu lần thứ 5 nhóm lọt vào Hot 100 sau "Sour candy", "Kill this love" (hạng 41), "DDu-Du DDu-Du" (hạng 55) và "Kiss and Make up" (hạng 93).