Sao Hàn 9/7: Mới đây, Blackpink đã giành chiến thắng trước Seventeen, Sunmi, Hwasa và AB6IX với ca khúc How you like that trên Show champion. Đây là chiến thắng thứ 2 của ca khúc này trên các sân khấu âm nhạc hàng tuần. Đĩa đơn Fanfare của TWICE vượt mốc 100 nghìn bản trong ngày phát hành đầu tiên trên Oricon. Đây cũng là đĩa đơn thứ 5 của TWICE tại Nhật Bản đạt được thành tích này.