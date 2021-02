Giữa nhiều vụ bê bối bắt nạt có liên quan tới người nổi tiếng, các chương trình truyền hình đối mặt với nguy cơ bị hủy

Jo Byung Gyu, Soojin của (G) I-DLE, Mingyu của SEVENTEEN, CHUU của LOONA, Sunwoo của THE BOYZ, nữ diễn viên Park Hye Su, Kim Dong Hee hiện đang vướng vào các vụ bê bối học đường, ảnh hưởng không nhỏ đến các chương trình truyền hình.

Nam diễn viên Jo Byung Gyu hiện đang bị cộng đồng mạng quay lưng vì bị tố cáo bắt nạt khi học tại New Zealand. Anh đã chia sẻ trên trang Instagram sự bất ngờ trước những tin đồn khác xa sự thật. Mặc dù tuyên bố rằng tin đồn là sai sự thật nhưng những câu chuyện của các nạn nhân với nam diễn viên vẫn không dừng lại.

Jo Byung Gyu là diễn viên đang lên sau vai diễn khá thành công trong The Uncanny Counter (Thợ săn linh hồn) của ONC. Đồng thời, anh tham gia chương trình Hang out with yoo trên MBC và Come back home trên kênh KBS.

Hàng loạt show truyền hình điêu đứng vì tin tức sao Hàn vướng bê bối học đường.

Park Hye Su cũng vô tình liên quan tới các vụ bê bối học đường. Dù công ty quản lý phủ nhận các tin đồn, nhưng các cáo buộc vẫn tiếp tục xuất hiện trên mạng. Những tài khoản tự xưng là nạn nhân bình luận trên trang Instagram chính của cô và yêu cầu phải xin lỗi.

Vụ bê bối học đường đã khiến kế hoạch xuất hiện cho chương trình Jung Eunji Music Plaza trên kênh KBSFM của Park Hye Su buộc phải huỷ bỏ. Cùng thời điểm, kế hoạch xuất hiện cho show âm nhạc Yoo Hee Yeol's Sketchbook của dàn diễn viên cũng tạm thời phải hủy bỏ. Buổi họp báo trực tuyến cho bộ phim truyền hình Dear. M của Đài KBS có cô tham gia hiện chưa bị ảnh hưởng.

Soojin của (G) I-DLE và công ty quản lý cũng đưa ra tuyên bố chính thức về bê bối học đường vừa mới nổ ra. Tuy nhiên, vụ bê bối cũng khiến sự xuất hiện của nhóm cho chương trình trực tiếp Naver Now Gossip Idle phải bị huỷ bỏ.

Sunwoo của nhóm THE BOYZ và Hyunjin của Stray Kids tiếp tục là hai thần tượng mới dính tới vụ bê bối học đường từ cộng đồng mạng khi một số tài khoản chia sẻ rằng họ đã bị bắt nạt và quấy rối. Công ty quản lý của cả hai nam ca sĩ đều phủ nhận tin đồn. May mắn hơn các nghệ sĩ khác, Sunwoo và Hyujin vẫn tiếp tục công việc ghi hình cho chương trình Kingdom trên Mnet phát sóng ngày 23/2.

Mặc dù nhiều sao Hàn đã lên tiếng để khẳng định các thông tin này là sai sự thật, nhưng các bài đăng tiêu cực vẫn liên tục xuất hiện với tần suất lớn, khiến các đài truyền hình lo lắng nguy cơ phải hủy bỏ các chương trình phát sóng.

