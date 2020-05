Sao Hoa Ngữ 1/5: Trong phỏng vấn mới, mỹ nhân phim Quỳnh Dao là Trần Đức Dung tiết lộ đã ly hôn với chồng là đại gia người Đài Loan Vương Tán Sách sau 8 năm chung sống. Cô nhấn mạnh hai người chia tay trong hoà bình, lý do không phải do người thứ ba xen vào mà do thời gian bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều khiến tình cảm nhạt phai, dẫn đến kết cục đường ai nấy đi.