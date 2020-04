Đội hình chính thức của chương trình thực tế "Keep Running" (Running Man bản Trung) được chính thức công bố, gồm toàn những cái tên nổi tiếng: Lý Thần, Angelababy, Trịnh Khải, Sa Dật, Thái Từ Khôn, Quách Kỳ Lân, Lucas Hoàng Húc Hi, Tống Vũ Kỳ. Trong đó, Sa Dật, Thái Từ Khôn và Quách Kỳ Lân là những thành viên mới gia nhập mùa này. "Keep Running" mùa 8 hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều thú vị.

Dương Mịch đích thân đến Hoàng Điếm thăm đoàn phim "Âm Dương Sư" do đạo diễn Quách Kính Minh đảm nhận. Trong ảnh, cô đang cùng Quách Kính Minh, Đặng Luân, Triệu Hựu Đình trò chuyện vui vẻ.