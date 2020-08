Nữ diễn viên Ronni Hawk vừa bị bắt với tội danh xâm hại sức khỏe chính bạn trai của mình.

Theo TMZ, Ronni Hawk (21 tuổi) - diễn viên đóng trong sitcom Stuck in the Middle của kênh Disney vừa bị bắt tại Los Angeles, Mỹ với cáo buộc hành hung, xâm hại sức khỏe người khác. Sau khi bị tạm giữ tạm thời tại nhà tù Van Nuys, Ronni Hawk đã được tại ngoại sau khi nộp 100.000 USD (tức hơn 2,3 tỷ đồng).

Diễn viên Ronni Hawk.

Cụ thể, cảnh sát cho biết họ đã nhận được một cuộc gọi tố cáo hành vi bạo lực gia đình. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy một người đàn ông với đầy vết thương tích trên cơ thể được xác định là bạn trai của Ronni Hawk.

Theo báo cáo từ phía cơ quan luật pháp Mỹ, Ronni Hawk và bạn trai sống chung. Giữa họ nảy ra một cuộc tranh luận gay gắt, sau đó nữ diễn viên đã không làm chủ được hành động và có những hành vi gây tổn hại đến sức khỏe thể chất của bạn trai.

Ronni Hawk (áo trắng) từng tham gia On My Block

Ronni Hawk là nữ diễn viên người Mỹ, cô sinh năm 1999. Ronni Hawk được biết đến với vai diễn Rachel Diaz trong loạt phim hài của Disney – Stuck in the Middle năm 2016. Ngoài ra, cô cũng từng tham gia series phim hài On My Block trên nền tảng Netflix.

Thanh Nhàn