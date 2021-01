Margaret Qualley và Shia LaBeouf chia tay sau một thời gian ngắn hẹn hò khi nam diễn viên Transformer đang trong lùm xùm của vụ kiện bạo hành với bạn gái cũ FKA twigs.

Ngày 7/1, trang E! thông tin một nguồn tin cho biết Margaret Qualley và Shia LaBeouf chính thức ‘đường ai nấy đi’ cuối tuần vừa qua. Nguồn tin chia sẻ thêm nữ diễn viên sẽ rời đi để quay một dự án phim mới ở Canada và nhận thức được những "phản ứng dữ dội" mà mình nhận được về chuyện tình với nam diễn viên phim Người đàn bà cuồng dâm. Cô rất coi trọng sự nghiệp của mình và không muốn bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ này.

Cặp đôi Margaret Qualley và Shia LaBeouf nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau.

Shia LaBeouf và Margaret Qualley dấy lên tin đồn tình cảm khi cả hai vào vai một cặp đôi trong MV Love me like you hate me của Rainsford. Tháng 12/2020, cặp đôi đi cùng nhau tại sân bay quốc tế Los Angeles. Một nguồn tin sau đó nói với E! rằng con gái diễn viên kỳ cựu Andie MacDowell và sao nam Transformer đang sống chung tại nhà của Shia.

Tin tức về mối tình của họ xuất hiện giữa lúc bạn gái cũ của Shia - FKA Twigs và một người phụ nữ khác đệ đơn kiện nam diễn viên Honey Boy tội lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, Shia LaBeouf không bị buộc tội.

Shia LaBeouf bị bắt gặp khóa môi với Margaret Qualley chỉ hơn một tuần sau khi bạn gái cũ FKA twigs đệ đơn kiện Shia.

Hồi tháng 12, nam diễn viên nói với tờ The New York Times mặc dù nhiều cáo buộc là sai sự thật, anh không thể biện minh cho việc nghiện rượu hay hành động hung hăng của mình, và đang điều trị để cải thiện.

‘Tôi lạm dụng bản thân và mọi người xung quanh trong nhiều năm. Tôi từng làm tổn thương những người thân thiết nhất với mình. Tôi rất xấu hổ về những chuyện đó và muốn gửi lời xin lỗi đến những người phải chịu tổn thương vì tôi’, Shia LaBeouf bày tỏ.

Luật sư của Shia nói với E! dịp Giáng sinh: ‘Shia cần được giúp đỡ và anh ấy biết điều đó. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm hình thức điều trị nội trú dài hạn phù hợp với tình hình của anh ấy’.

Linh Nguyễn

Theo E! News