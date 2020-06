Mai Phương Thuý, Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh cùng dàn nhiều người đẹp khoe nhan sắc rạng rỡ trong tiệc sinh nhật á hậu Tú Anh.

Sao Việt ngày 18/6: Trên trang cá nhân, á hậu Tú Anh hạnh phúc khoe loạt khoảnh khắc tụ họp bên hội bạn thân đình đám gồm toàn những nàng hậu gồm Mai Phương Thuý, Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Thanh Tú... nhân dịp sinh nhật tuổi 27. Trong loạt ảnh, các người đẹp ai nấy cũng đều vô cùng rạng rỡ, cuốn hút.

Phạm Hương lần đầu lộ diện với nhan sắc xinh đẹp sau tin đồn mang thai lần 2.

NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' dành thời gian đưa mẹ đi du lịch.

Diễm My 9x chia sẻ ảnh hậu trường đi quay 'Tình yêu và tham vọng'. "Sáng nay từ 5h sáng My và đoàn phim xuất phát đi quay ở một nơi xa. Tận Thanh Hoá đó cả nhà", nữ diễn viên bật mí.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My không hề lép vế khi đọ sắc với hai đàn em là á hậu Hoàng My và á hậu Huyền My tại sự kiện.

Mạnh Trường khiến fan nữ liêu xiêu khi khoe loạt ảnh nam tính.

"Em làm gì có người yêu, vì em có rất nhiều người yêu', á hậu Hoàng Thuỳ 'thả thính'.

Tiên Nguyễn nhận nhiều lời khen ngợi với nhan sắc khoẻ khoắn, rạng rỡ.

Lương Thuỳ Linh ngày càng xinh đẹp sau gần 1 năm đăng quang.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật khoe bức ảnh hạnh phúc ôm chặt nhau.

"Tôi mỗi khi đói mà không được đi ăn", Bảo Hân 'Về nhà đi con' gây cười với bức ảnh hài hước.

T.N