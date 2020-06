Diễm My khoe ảnh hậu trường cùng Nhan Phúc Vinh trong 'Tình yêu và tham vọng'.

Sao Việt 26/6: Mới đây, Hương Giang đăng loạt ảnh hài hước cùng chị em 'Hoa dâm bụt' kèm chia sẻ: "Đi du lịch nhóm chụp hình như thế nào?". Loạt ảnh với những dáng bá đạo theo kiểu nhóm bạn thân khi đi du lịch cùng hội bạn thân khiến khán giả cười thả ga. Chứng kiến cả 4 nghệ sĩ đều rất thân thiết và vui vẻ pha trò cùng nhau khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Diễm My khoe ảnh hậu trường cùng Nhan Phúc Vinh trong 'Tình yêu và tham vọng'. "Ảnh của My và anh đẹp trai ngày hôm qua thôi. Thời tiết khá là nóng mà mấy anh em toàn mặc vest vầy nè, nhưng không sao hết, My thích", nữ diễn viên viết.

Hà Tăng và ông xã Louis Nguyễn 'trốn các con' để có buổi hẹn hò ăn trưa cực tình cảm. "Lunch with my hubby (Ăn trưa với ông xã)', Hà Tăng bày tỏ.

Duy Khánh giả gái e ấp bên Gin Tuấn Kiệt: "Đố cả nhà hôm nay Khánh với Gin quay gì với nhau nè?!".

Đông Nhi khoe ảnh siêu âm và thể hiện kiến thức vững vàng khi sắp làm mẹ.

Vợ chồng diễn viên Baggio đón Tết Đoan ngọ ở trời Tây: "Hôm nay tết Đoan Ngọ rồi, nhớ Việt Nam kinh khủng cả nhà ơi".

Hứa Vĩ Văn lại khiến fan nữ mê mẩn với bức ảnh điển trai.

Ba mỹ nhân Lã Thanh Huyền, Vân Hugo và Quỳnh Nga khoe sắc cùng nhau với trang phục váy hoa 'tông xuyệt tông'.

Hoa hậu Hà Kiều Anh hội ngộ "chim công làng múa" Linh Nga cùng những người bạn thân thiết.

"Đô rê mi pha son la si mê kiểu tóc này quá", Hiền Hồ khoe tóc mới vô cùng xinh đẹp.

Bảo Thy đọ sắc cùng Võ Hoàng Yến và Mâu Thuỷ khi cùng ghi hình chung một gameshow truyền hình.

Hạ Vi nhận nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp.

T.N