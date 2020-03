Chia sẻ hình ảnh gia đình cửa đóng then gài tự cách ly 10 ngày trước dịch bệnh, Lâm Khánh Chi nhắn nhủ: “Tạm thời không gặp bạn bè trong thời gian này nhé, nhớ nhau thì nhắn tin hoặc điện thoại nhé các bạn. Hẹn gặp lại ngày gần đây nhất. Chúc mọi người nhiều sức khỏe an lành và bình an, cùng vượt qua dịch Covid-19″.